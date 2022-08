Dagrecept: Gegrilde biefstuk met Mexicaanse draai

Jammer, ik vond de horeca geweldig! Oké, het is hard werken, maar ik ben zo wel uit mijn schulp gekropen. Geen dag is hetzelfde, soms ook in negatieve zin. Zo liet ik ooit een blad met plakkerige cocktails vallen (over een dame) en maakte ik een halve snoekduik met twee borden fajitas; de gerechten overleefden het zo waar...

Dit recept van Rukmini Iyer uit De makkelijke bakplaat lijkt op die fajitas. Verwarm de grill voor op de hoogste stand. Schep in een grote braadslede de biefstuk, chilipeper, paprika, ui, specerijen, olie, zeezout en versgemalen zwarte peper door elkaar. Zet 4 minuten onder een loeihete grill. Haal de braadslede eruit, schep alles goed om en zet hem nog 3-4 minuten onder de grill tot de biefstuk net gaar is.

Verpak de tortilla’s in aluminiumfolie en leg 5 minuten onder in de oven. Laat het vlees even rusten en bestrooi met koriander. Vul hiermee de tortilla’s, dien op met zure room, limoensap en geraspte kaas.

Nodig voor 2-3 personen:

- 500 g kogel- of lendebiefstuk (in plakjes van 5 mm)

- 1 rode chilipeper (fijngesneden)

- 1 rode en 1 gele paprika (in dunne reepjes)

- 1 rode ui (in ringen)

- 2 tl paprikapoeder

- 2 tl komijn

- 2 tl gemalen koriander

- 3 el olijfolie, zeezout

- koriander (grof gesneden)

- 6 mais- of tarwetortilla’s

- 150 ml zure room

- limoensap