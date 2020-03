Zwarte Dood sloeg genadeloos toe in 14e eeuw

Begrafenis van pestslachtoffers in Doornik in de 14e eeuw. Miniatuur van Pierart dou Tielt in de kroniek van Gilles Li Muisit. Ⓒ Foto Wikipedia

De wereld is in rep en roer door het coronavirus. Het virus valt echter in het niet bij de de Zwarte Dood die rond 1350 huishield. Deze pestbacterie kwam ook toen uit het Oosten en ook toen was Italië het eerste Europese land dat zij besmette. Bij de ramp kwamen 100 miljoen mensen om, van wie 25 tot 50 miljoen in Europa.