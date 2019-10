Peloponnesos ideale bestemming voor familievakantie

Het historische stadje Areopolis, hoofdstad van de Mani-streek, boeit ook het jonge spul.

Het thuis van de goden, de bakermat van de democratie: in Griekenland ligt de geschiedenis letterlijk op straat. Schiereiland en ’openluchtmuseum’ Peloponnesos is met kinderen dan ook een aanrader. Historie in de buitenlucht, tegelijkertijd adembenemend mooi en altijd wat leuks te doen.