Zo houd je aardbeien langer goed

Wie regelmatig aardbeien eet, kent het ongetwijfeld: je smikkelt een paar aardbeien, bergt ze op in de koelkast en na drie dagen kun je ze vanwege schimmel weggooien. Slecht voor je portemonnee en het klimaat. Gelukkig is er een manier om dat te voorkomen.

Eén van de redenen dat aardbeien snel vergaan, is vocht, zegt Richard Price, budgetcoach en eigenaar van een Britse delicatessenzaak tegen Daily Express. “Aardbeien zijn daardoor vatbaar voor schimmel”, vertelt hij. Ook het gebrek aan ventilatie zorgt ervoor dat bacteriën hun gang kunnen gaan.

Bakjes en keukenpapier

Price heeft drie tips om te zorgen dat je aardbeien langer goed blijven. Zo adviseert hij de aardbeien nooit te bewaren in het bakje waarin je ze kocht. “Doe ze in een bakje met ventilatiegaten zodat het vocht weg kan en zet ze op een plek waar regelmatig frisse lucht bijkomt.”

Het best kun je de aardbeien bewaren op een plek waar het 0 tot 2 graden is. In je koelkast op z’n koudst, dus. “Dat remt de groei van bacteriën.” Zijn laatste tip is zorgen dat je het vocht onder controle houdt. Was ze daarom pas als je de aardbeien gaat eten en niet zodra je ze koopt. “En leg de aardbeien op een keukenpapiertje, die het overtollige vocht kan absorberen.”