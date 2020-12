De boekenkast kan écht wat spannender, en wel zo

Kijk eens écht goed naar de kast. Zijn de planken te vol of juist te leeg? Stoort u zich ergens aan? Door rustig de tijd te nemen en eens goed van een afstandje te bekijken, kunt u met een frisse blik te werk gaan.

Sorteren

Om met een schone lei te beginnen, is het slim om de gehele kast leeg te halen en alles te sorteren: alle boeken bij elkaar, de foto’s bij de foto’s en alle andere accessoires die u er eventueel had staan. Kijk kritisch wat u weer terug wilt hebben en wat eventueel weg mag. Van welke items wordt u blij? Inderdaad, een beetje à la Marie Kondo, die Japanse opruimgoeroe.

Bedenk vervolgens hoe u de boeken op de planken wilt hebben. Bijvoorbeeld op kleur, alfabetische volgorde, grootte of thema. Gaat u voor kleur, dan zorgt dat voor wat vrolijkheid omdat er een soort regenboog in de woonkamer ontstaat.

U bent misschien geneigd om de boeken overeind te zetten, maar het geeft juist een speels effect om er ook een paar op elkaar te stapelen. Dit werkt vooral goed bij grote koffietafelboeken die extra in de spotlights mogen staan.

Minder is meer! Dat u veel boeken heeft, betekent niet automatisch dat ze allemaal in de boekenkast hoeven. Studieboeken die al jaren niet meer zijn opengeslagen, kunt u er best uit laten. U kunt de kast er stijlvoller laten uitzien door deze niet vol te stoppen.

Manden

Houd ruimte over voor (mooie) accessoires. Ook daarbij geldt: niet te veel. Zet geen onnodige spullen neer. Lastig om ze weg te doen? Gebruik dan mooie manden om de spulletjes in te bewaren. Het is trouwens slim om eerst de grote(re) objecten in de kast te plaatsen omdat u op die manier goed kunt zien hoeveel ruimte u nog hebt.

Laat zeker wat ruimte open. De kast hoeft niet zo vol te zijn dat uw ogen niet de kans krijgen om te ’rusten’. Open ruimtes zorgen voor meer rust in het geheel.