Oproep: denkt u tijdens uw vakantie aan dierenwelzijn?

De reden: dagelijks lijden er in totaal zo’n 550.000 wilde dieren voor het vermaak van toeristen, aldus Corendon en dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection (WAP). De reisorganisatie heeft daarom het beleid aangepast.

Reden voor ons om u te vragen: heeft u wel eens op de rug van een olifant gezeten, bent u wel eens naar een dolfijnenshow geweest, of heeft u op een andere manier wel eens deelgenomen aan een excursie waarbij dieren betrokken waren? Wanneer was dat en wat vond u er toen van? Zou u het, met de dierenwelzijnsdiscussie in het achterhoofd, weer doen? En waarom wel of niet? Bekommert u zich tijdens uw vakantie om het welzijn van dieren? En zo ja: op welke manier? We horen het graag!

