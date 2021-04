Dagrecept: Vergeet die salade caprese, ga voor burrata met geroosterde cherrytomaatjes

Dat hebben ze zo’n honderd jaar geleden verzonnen in het Zuid-Italiaanse stadje Andria (iets boven de ’enkel’ in de laars) vermoedelijk omdat men destijds de restjes mozzarella die overbleven na de bereiding daarvan, niet wilde verspillen. Het resultaat is goddelijk. Eerst de mozzarella en dan die rijke, boterzachte verrassing aan de binnenkant...

Tomaatjes

Het gaat erg goed met geroosterde cherrytomaatjes, perfect voor een lichte lunch met wat brood ernaast. Verwarm de oven voor op 220 graden en doe in een kom de cherrytomaatjes, de ongepelde tenen knoflook, de blaadjes tijm en flink wat olijfolie, Voeg peper en zout toe naar smaak.

Meng goed en verdeel over een ovenschaaltje. Ze moeten er minstens twintig minuten in, als ze barsten mogen ze eruit. Laat even afkoelen en pel daarna de schil van de knoflooktenen en voeg ze weer toe aan de tomaatjes. Verdeel de tomaten/knoflook-mix over de burrata en maak het af met wat verse basilicum, olijfolie en wat druppeltjes balsamico.

Nodig voor 2 personen:

- 1 bol burrata van 150 gram

- 250 gram cherrytomaatjes

- 8 teentjes knoflook

(ongepeld)

- 4 takjes tijm (de blaadjes)

- verse basilicum

- extra vierge olijfolie

- zout, peper

- krokant brood (om lekker te dippen)