Onderzoek: hoe vaak je naar de wc gaat (voor een grote boodschap) is deels genetisch bepaald

Dat zegt dr. Emeran Mayer, professor, gastro-enteroloog en neurowetenschapper verbonden aan de Universiteit van Californië, die onderzoek heeft gedaan naar onder andere gastro-intestinale stoornissen, waaronder het prikkelbare darm-syndroom (PDS.) Ons dieet bepaalt hoe vaak we naar de wc gaan, maar ook onze genen spelen een rol.

Mayer publiceerde zijn onderzoeksresultaten in het tijdschrift Cell Genomics en op de website Live Science. Voor de studie analyseerde de professor samen met zijn team de gezondheidsgegevens van maar liefst 167.875 personen uit onder andere Nederland, Amerika, België en Zweden.

Sommige van deze mensen hadden last van darmklachten, terugkerende buikpijn, een opgeblazen gevoel, constipatie en diarree. Mayer bestudeerde niet alleen hun DNA, maar vroeg deze mensen ook hoe vaak zij gemiddeld poepen.

Erfelijk

Op basis van de antwoorden en genetische analyse van de deelnemers, ontdekte het team dat hoe vaak een persoon poept een ’bescheiden maar detecteerbare erfelijkheid’ vertoont, wat simpel gezegd betekent dat genen voor een deel bepalen hoe vaak we naar de wc gaan. De onderzoekers ontdekten dat er veertien genen zijn die verband houden met de frequentie van ontlasting en de ontwikkeling van PDS.

Mayer is enthousiast over de onderzoeksresultaten. Volgens hem kan zijn studie ervoor zorgen dat PDS in de toekomst effectiever kan worden behandeld.

Overigens meldden de meeste deelnemers dat ze één, twee of drie keer per dag poepen; minder mensen meldden vier, vijf of zes keer en een kleinere groep gaf aan tot 20 keer per dag naar de wc te gaan.

Gastro-enterologen (maag-darm wetenschappers) vertelden eerder in Live Science dat alles goed zit als je tussen de drie keer per dag en drie keer per week een grote boodschap doet.