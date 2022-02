Dagrecept: Kippendijen met tijm en citroen uit de oven

Vandaag worden het dus kippendijen met citroen en tijm uit de oven. Verwarm de oven voor op 200 graden. Kruid de kippendijen met paprikapoeder, zout en versgemalen peper naar smaak. Smelt 2 el boter in een grote ovenvaste pan op middelhoog vuur. Voeg de kip toe, met de huid naar beneden, en schroei beide kanten goudbruin, ongeveer 2-3 minuten per kant, giet het overtollige vet af en leg apart. Smelt 1 el boter in de pan.

Voeg knoflook toe en bak 1 tot 2 minuten totdat het lekker begint te ruiken. Roer de kippenbouillon, slagroom of crème fraîche, parmezaan, citroensap en tijm erdoor. Breng aan de kook; draai het vuur lager, roer de spinazie erdoor en laat sudderen tot de spinazie is geslonken en de saus iets ingedikt, zo’n 3-5 minuten. Doe de kip terug in de pan.

Leg de pan in de oven en rooster tot het volledig gaar is, zo’n 25-30 minuten. Lekker met rijst of gebakken aardappeltjes.

Nodig voor vier personen:

- 8 kippendijen (met bot

en vel)

- 1 el gerookt paprikapoeder

- zout en zwarte peper

- 3 el ongezouten boter

- 3 tenen knoflook (gehakt)

- 250 ml kippenbouillon

- 125 ml slagroom of

crème fraîche

- 25 g geraspte parmezaan

- sap van 1 citroen

- 1 tl gedroogde tijm

- 100 g spinazie (gehakt)