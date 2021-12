Tips om die gourmetgeur uit huis te krijgen

1. Een bord met schoonmaakazijn

Leg een diep bord met schoonmaakazijn op de verwarming voordat je naar bed gaat en laat de verwarming een nachtje aan. Door de hitte van de verwarming verdampt de azijn en verspreidt de azijn zich over de hele kamer. De volgende ochtend word je wakker in een warm, fris ruikend huis.

2. Breng keukenazijn aan de kook

Ook keukenazijn is een waar wondermiddel tegen nare geurtjes. Je kunt tijdens het gourmetten een pan met azijn aan de kook brengen et voilá: weg is de vieze gourmet geur.

3. Laurierbladeren

Ook een goed idee: verbrand een paar laurierblaadjes op een schoteltje en de gourmet geur verdwijnt als sneeuw voor de zon uit huis. Bijkomend voordeel is dat de geur ook nog eens ontspannend werkt.

4. Ventileren

Het is verstandig om de ruimte zoveel mogelijk te ventileren tijdens het gourmetten. Bijvoorbeeld door het raam open te zetten, maar denk ook aan de ventilatieroosters of de afzuigkap.

Heb je tijdens het gourmetten al last van de geur? Steek dan (geur)kaarsen of wierook aan tijdens het gourmetten om de geur te maskeren.