Hier moet je op letten als je de nagels van je huisdier knipt

Hoor je de nageltjes van je kat op een harde ondergrond tikken? Dan zijn ze te lang en is er een goede kans dat je kat er ook al last van heeft of zal krijgen. Katten kunnen met te lange nagels bovendien in kleden of manden blijven hangen.

Kattennagels zijn een soort stiletto’s; ze klappen in rust in en uit als ze nodig zijn. Zo blijven ze scherp; een goed systeem, mits de nagels genoeg slijten. Als de nagels niet genoeg slijten, klappen ze niet meer in en steken ze uit. Omdat ze in een cirkel groeien, zullen de nagels uiteindelijk de zoolkussentjes raken.

De nagel van een kat is een driehoek met een scherp puntje, in de driehoek zit het ’leven’ (bloedvaten), de scherpe punt kun je eraf knippen. Klap het nageltje uit door lichte druk op het teentje te plaatsen. Doe dit altijd met een speciale katten-nagelschaar, zo voorkom je dat de nagel splijt/wegschiet.

Honden kunnen hun nagels niet intrekken, die hoor je altijd op een harde ondergrond. Als de nagels niet genoeg slijten, wordt lopen pijnlijk, het pootje afrollen onmogelijk en wordt er nog minder bewogen, waardoor er weer minder slijtage ontstaat en gewrichten scheef gaan staan.

Bij een hond moeten de nageltjes nét niet de grond raken als hij of zij rechtop staat. Je moet er een stukje papier onder kunnen schuiven en wegtrekken. Bij lichte nagels van honden kun je goed zien waar de bloedvaatjes lopen, blijf hier altijd twee millimeter vandaan als je knipt.

Bij donkere nagels is dit lastig te zien en ga je voorzichtig te werk door steeds kleine stukjes eraf te halen, ook met een speciale hondennagelschaar. Dit kan spannend zijn omdat je je huisdier geen pijn wilt doen. De dierenarts of -assistent, dierenwinkel of trimsalon kan het voordoen. Vaak zijn baasjes bang om in het leven te knippen, dit is even pijnlijk maar ongevaarlijk en het bloeden stopt vanzelf.

Bekijk ook: Hierom is het zo belangrijk om regelmatig in de ogen van je kat te kijken

Wat ik vervelender vind, is een dier die zijn pootje terugtrekt tijdens het knippen, dan trek je aan de nagel en het nagelbed. Dit voorkom je door iemand het pootje bij de elleboog of hak te laten tegenhouden en in één keer de nagel af te knippen en niet te voorzichtig het nageltje eerst in de schaar vast te klemmen. Oefen hiermee, laat je huisdier wennen aan het feit dat je aan de nageltjes zit. Durf je het niet aan, doe het dan samen of laat het over aan een professional.

Uiteraard verdienen ze na afloop een beloning!

Bekijk ook: Dit moet je doen als je huisdier bultjes heeft

Volg Piet op instagram: @piethellemans.nl en piethellemans.nl