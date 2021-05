Verspreid door heel Gelderland: happy stones om vrolijk van te worden

De met dierenfiguren versierde stenen zijn door tientallen gidsen en medewerkers van dierentuin Koninklijke Burgers’ Zoo neergelegd in openbare parken in onder andere Arnhem, Nijmegen, Wageningen, Rheden en Dieren.

De makers van de happy stones hebben hun best gedaan een educatief tintje aan hun creaties toe te voegen. Naast bekende dierentuindieren zoals gorilla’s, olifanten of giraffen, zijn er namelijk ook minder bekende diersoorten te zien zoals geribbelde neushoornvogels, aardvarkens, blauwe morpho-vlinders en ringstaartmaki’s.

Ⓒ Koninklijke Burgers' Zoo

Internationale rage

Niet alleen de Gelderse dierentuin maakt en verspreidt happy stones. In heel Nederland worden de stenen door jong en oud gemaakt en neergelegd. De hype is overgewaaid uit het buitenland.

De vinder mag de steen houden of weer (op een andere locatie) neerleggen. Het is niet de bedoeling dat de stenen zorgvuldig verstopt worden. Het leuke is dat iedere wandelaar of passant de stenen makkelijk kan spotten en er (hopelijk) vrolijk van wordt.