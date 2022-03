Premium Het beste van De Telegraaf

Oud-Sovjetspion ziet Oekraïne als bakermat Russische rijk en kerk Poetin kijkt naar Westen door Byzantijnse bril

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Vladimir Poetin (r.) en patriarch Kirill wijden in 2021 het monument voor Alexander Nevski bij het Peipusmeer waarop hij in 1242 de ridders van de Teutoonse orde versloeg. Ⓒ FOTO EPA

Vladimir betekent ’heerser over de wereld.’ In 990 deed prins Vladimir van Kiev zijn naam eer aan en legde de kiem voor een wereldrijk. Ruim 1000 jaar later probeert Vladimir Poetin dit imperium te herstellen. Te beginnen met de herovering van bakermat Oekraïne.