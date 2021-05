Dineren op het terras van Lokaal in Doetinchem: een groene ster waard!

Marjolein kookt over

Hamburgerrecepten mét en zonder vlees

Ja, wij vinden het ook een beetje teveel van het goede af en toe. Na pannenkoekendag en sushidag is het nou ineens weer hamburgerdag. Aan de andere kant: dan hoeven we er tenminste ook niet over na te denken wat we vanavond op tafel zetten. En iedere reden voor een feestje is goed, toch?