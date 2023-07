Danny (50) is wespenverdelger: ’De hele kolonie zat achter me aan’

Hiervoor werkte ik…

„Bij een witgoed groothandel. Vooral in de winter zag ik nauwelijks zonlicht. Ik stond al op de werkvloer voor het licht was en ging pas naar huis als het alweer donker was. Dat moest anders. Ik had geen idee wat ik er precies van moest verwachten, maar de vacature van ongediertebestrijder sprak me enorm aan. Geen negen tot vijf-baan en erg afwisselend: precies wat ik nodig had. Ik volgde een interne opleiding, leerde van alles over het vak en de beestjes die ik zou gaan bestrijden en raakte, zoals men dat zo mooi zegt, besmet. Inmiddels zijn we alweer achttien jaar verder en hoe langer ik dit werk doe, des te leuker het wordt.”

Muizen, ratten, bedwantsen…

„Elke dag is het weer een verrassing wat ik tegenkom. Maar in de zomer slokken de wespen een groot gedeelte van mijn tijd op. Vorig jaar kreeg ik rond deze periode per dag wel 150 wespenmeldingen binnen. Nu zijn het er misschien vijf. Het is lang koud geweest en de koninginnen zijn nog maar net begonnen met hun nest te vormen. De meldingen die ik nu binnen krijg, gaan over kleine nesten. De stilte voor de storm. Want dat ze komen, staat vast.”

Wespen bestrijden gaat…

„Als volgt: ik steek een metalen spuit in de opening van het nest en spuit een poeder naar binnen. De wespen doen de rest van het werk. Zij verspreiden het poeder door het nest en voltooien zo de bestrijding. Soms denken mensen dat ik dit werk doe omdat ik het leuk vind om beesten dood te maken, maar het tegendeel is waar. Ik vind ze juist fascinerend! Allemaal hebben ze hun eigen kenmerken en het is hartstikke interessant om daarover te leren. Soms kan het alleen niet anders. Van een wespennest in de natuur heeft niemand last, maar als er een in je ventilatieschacht, op zolder of naast de schommel van de kinderen zit, is het een ander verhaal.”

Gestoken worden…

„Hoort er een beetje bij. Het gebeurt niet vaak, maar het is nu eenmaal mensenwerk en soms schat je een situatie verkeerd in. Zo was er die keer dat ik voor ik aan de slag ging en voordat ik mijn speciale beschermingspak aantrok, voorzichtig wilde kijken waar het nest zich precies bevond. Terwijl ik dat deed, trok ik per ongeluk iets kapot. Nou, dat werd niet gewaardeerd. De hele kolonie kwam achter me aan. Nog voor ik ’shit’ kon denken, was ik al vier keer gestoken. Ik ben naar binnen gevlucht en heb daar afgewacht tot de rust was weergekeerd. Vervolgens heb ik mijn pak aangetrokken en heb ik de klus alsnog geklaard. Bang ben ik nooit. Ook niet voor andere dieren. Al moet ik eerlijk toegeven dat ik het niet op spinnen heb. Ze mogen dan misschien niets doen, ze zien er zo onsmakelijk uit!”