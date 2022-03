Premium Het beste van De Telegraaf

Prachtig Oman is rijk aan natuurschoon

Door Babette Wieringa Kopieer naar clipboard

Rivierdalen zoals Wadi Bani Khalid zijn zo betoverend dat de Omani er graag komen om te zwemmen en langs de oevers te picknicken. Ⓒ Foto Babette wieringa

Draait het bij de steenrijke buren als Dubai en Abu Dhabi vooral om blingbling en overconsumptie, Oman gaat prat op zijn natuur. En terecht! We reizen van de woestijn naar rivieren, van de zee naar de bergen en zien zoveel natuurschoon dat we met regelmaat stilvallen. Wat een verrassing is Oman!