Recept van de dag: klipvis (kabeljauw) met tomaat en aardappeltjes

Door Reza Bakhtali

Ik had het een tijd terug over bacalao, het Portugese woord voor gedroogde en gezouten kabeljauw. In Suriname - en ook wel in Nederland - noemt men het bakkeljauw. Een geestige combinatie van die twee woorden, vind je niet? Hier heet het officieel klipvis. Het verhaal wil dat de oude Vikingen dat drogen van Noord-Amerikaanse Indianen hebben afgekeken. De Portugezen namen de truc over, maar legden de vis eerst in zout. Het leuke is dat bakkeljauw in de supers en toko’s te koop is, ook kun je online bestellen. Uiteraard moet je hem eerst ontzouten.