Dagrecept: Pikante risotto met kip en paprika

Snijd de kipfilet in reepjes, kruid met peper en zout en bak ze in wat olie goudbruin en leg apart. Bak in dezelfde pan de paprikablokjes beetgaar. Breng daarna 1 liter bouillon aan de kook en draai het vuur omlaag. Neem nu een diepe pan en fruit de gesnipperde ui in olijfolie glazig, bak ook de gedroogde chilipeper even mee.

Voeg de risottorijst toe en zorg dat alle korrels met het olie-uimengsel zijn bedekt. Goed blijven roeren. Dan kan de wijn erbij, laat bakken totdat alle alcohol is verdampt. Giet vervolgens de bouillon stapsgewijs erbij. Telkens een schep als de rijst alle vocht heeft opgenomen.

Blijf roeren en proef tegen het einde of de rijst zacht is; het kan zijn dat je niet alle bouillon nodig hebt. Breng verder op smaak en roer nu de paprika en kipreepjes erdoor. Serveer met geraspte Parmezaan en garneer eventueel met gehakte peterselie.

Nodig voor 3-4 personen:

- 400 g kipfilet

- 1 liter kippenbouillon

- 3 el olijfolie

- 2 uien (gesnipperd)

- halve gedroogde chilipeper of meer (gehakt)

- 1 groene paprika (blokjes)

- 225 risottorijst

- 60 ml droge witte wijn

- Parmezaan (geraspt)