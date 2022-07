Kat of hond mee op vakantie? ’Dierenwelzijn staat voorop!’

Wij op vakantie, zij op vakantie! Uit een recent onderzoek blijkt dat bijna twee derde van de Nederlanders met een hond het dier meeneemt op vakantie. Katten gaan veel minder vaak mee: 76% blijft thuis en wordt door een oppas verzorgd.

Miranda ter Arkel mailt dat zij haar kat Iggy eerder dit jaar heeft thuisgelaten. „Mijn schoonmoeder was in ons huis en heeft samen met een vriendin op Iggy gepast. Iggy heeft namelijk een vaste routine en daarom was dat de beste oplossing.”

Kees van der Plas die twee bordercollies heeft, brengt ze naar familie of vrienden als hij op vliegvakantie gaat. „Als ik met de camper wegga, dan zorg ik ervoor dat er voldoende mogelijkheden zijn om op de bestemming te wandelen. Het welzijn van mijn honden staat voorop.”

Ook Margreet Moerdijk maakt een afweging op basis van het type vakantie. De kat blijft altijd thuis („die vermaakt zich wel”) maar de hond gaat mee als zij in eigen land een weekje naar de kust gaat. Dat is anders als ze twee weken naar Italië reist. „De autorit is te lang, de temperatuur te hoog en de activiteiten die we ondernemen, zijn voor haar niet geschikt.”

Madame Crissie, de poes van Nellie Bons, verblijft in een poezenpension. „Dat kost tien euro per dag, maar dat moet dan maar. Ik denk dat zo’n uitstapje voor haar als binnenpoes ook wel goed is. Een soort resocialisatie.”

Dierbaar

Wij hebben drie honden die ons erg dierbaar zijn en daarom stemmen wij onze vakanties op ze af. Dat hoort erbij als je dieren hebt. Kunnen zij niet mee op vakantie, dan gaan wij niet.

Heidi Looy

Aai over de bol

Onze kat Guus gaat met de zomervakantie naar een fijne katten- en hondenopvang in de buurt. Hij wordt daar goed verzorgd en krijgt dagelijks een aai over zijn bolletje. Mocht er iets met hem zijn, dan wordt hij door de dierenarts nagekeken.

Dik Gort

Medicijnen

Een van onze twee honden heeft epilepsie en moet vier keer per dag medicijnen op vaste tijden krijgen. Ik wil hem daarom niet zomaar aan een ander toevertrouwen. Daarom gaan de honden elk jaar gezellig mee als we naar een vakantiepark in eigen land gaan. Zij genieten van de heerlijke wandelingen die we maken.

Nancy Bastiaans

Gezinslid

Boomer van 8 jaar gaat al jaren met ons mee. Ze is heel gezellig en hoort bij het gezin. We hebben weleens een veel te duur hondenhotel geprobeerd, maar daar kwam ze apathisch, dik en met een ontstoken oogje van terug. Dat nooit meer.

M. Spee

Oppas

Mijn jongste thuiswonende zoon past altijd op onze hond als wij op vakantie gaan. Dat doen we al vier jaar zo en tot nu toe gaat dat altijd goed. Ons hondje is 14 jaar en heeft nog nooit in een pension gezeten. Dat gaat ook niet gebeuren. Ik blijf nog liever thuis.

M. Diepens