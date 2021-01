Getest: dit zijn volgens ons de lekkerste roze koeken

Met nostalgie denk ik terug aan de roze koeken die je vroeger in de school- en sportkantine kon kopen. Red Bull bestond nog niet, maar met zoveel suiker kwam je dat laatste uurtje op school wel door. „Een echte guilty pleasure”, riep een collega toen ze hoorde dat we deze koeken gingen testen.

Deze ronde cakejes met een laagje fondant worden ook wel fondantcakes of glacékoeken genoemd en het cakeje is soms gevuld met amandelspijs of jam. Het verhaal gaat bovendien dat de koeken in onze hoofdstad bekend stonden als moesselientjes omdat ze voor de Tweede Wereldoorlog in Italiaanse ijssalons werden verkocht.

Het glazuurlaagje is overigens niet altijd knalroze. Soms is hij lichtpaars, met een paar lijntjes chocolade eroverheen, en vlak voor Koningsdag of het WK-Voetbal is er dikwijls een oranje variant verkrijgbaar. Die knalroze kleur was lange tijd te danken aan het gebruik van karmijnzuur (E120), een kleurstof die wordt gewonnen uit een luis die op cactussen leeft. Tegenwoordig gebruikt men meestal het plantaardige bietenrood voor het laagje fondant.

Door naar de roze koeken! Uit de test blijkt dat de cakes onderling enorm kunnen verschillen.

Ze smaakten soms erg droog en roken muf. Om die redenen vielen de koeken van Aldi en Coop af. Collega’s vonden unaniem de koeken van Jumbo en Aviateur (verkrijgbaar bij Dirk) het lekkerst.

Albert Heijn en ’de enige echte’ Enkhuizer Glacé vielen ook niet tegen en Sondey van Lidl maakt de top 5 af.

Hekkensluiter deze week is Lidl. „Deze lijken wel op de Glacékoeken.” „Ruikt wat muffig, maar de smaak is wel goed.” „Wel wat droog en de cakestructuur wat compact.” €0,92 per 330 gr

Op een gedeelde derde plek vinden we Albert Heijn (en de Echte Enkhuizer Glacé Original) terug. „Ze zien er mooi uit.” „Het glazuur is wat dikker, maar de cake is een stuk droger.” €0,92 per 330 gr.

Zoals hierboven vermeld hebben we ook een derde plaats voor de Echte Enkhuizer Glacé Original. „Een lekkere dikke laag fondant.” „De cake is wat compacter.” „Proef bijna geen verschil met Albert Heijn.” €0,72 per 220 gr

De koeken van Aviateur (Dirk/Dekamarkt) „lijken erg op die van Jumbo.” „Superzachte cake.” Sommigen vonden deze „net iets droger’. Ze zullen bij Aviateur hier wel om gniffelen, de ingrediënten doen namelijk vermoeden dat zij de Jumbo-koeken maken. €0,92 per 330 gr

De roze koeken van Jumbo vonden collega’s het lekkerst. „Lekker zachte laag glazuur.” „Dit smaakt het meest naar cake, valt meteen uit elkaar in je mond.” €0,92 per 330 gr