Vijf (simpele) tips om je biertje nét iets lekkerder te laten smaken

1 Bewaar je bier op een donkere plek (zodat het niet gaat stinken!)

Bier kan niet tegen licht. Als licht bepaalde zuren in het bier (van de hop) raakt, worden deze omgezet in stoffen die stinken. Bier en licht betekent stank! Driekwart van wat je proeft is aroma, dus je kunt je voorstellen dat het drinken van ’driekwart stank’ niet zo lekker is. Bewaar bier daarom niet in de tuin of op het balkon maar in een doos, kast of koelkast.

2. Drink uit een glas of plastic beker, want dan proef je veel meer

Omdat het grootste gedeelte van wat je proeft dus aroma is, wil je een biertje kunnen ruiken terwijl je het drinkt. Dat gaat wat lastig als je uit een flesje drinkt.

Drink je bier dus uit een glas, het liefste met een bredere opening. (En ja, een plastic beker mag ook, maar liever niet vanwege het milieu.)

3. Drink je bier niet te koud (als het je om de smaak gaat)

Dit geldt niet voor Pilsbieren, want die zijn gemaakt om koud te drinken en hebben een lage smaakintensiteit. Bijna alle andere bierstijlen worden lekkerder naarmate ze iets warmer worden (zo tussen de 6 en 10 graden).

Een goede leidraad is: hoe donkerder het bier, hoe warmer je het kan drinken. Haal je bier dus op tijd uit de koelkast, wacht geduldig een kwartier tot halfuur en drink.

4. Schenk je biertje met liefde in (en voorkom plat bier)

Brouwers besteden veel aandacht aan de juiste verhouding koolzuur in het bier. De juiste verhouding koolzuur in een bier zorgt voor een betere vertering van het goudgoed. Als je het bierflesje met heel veel klokken inschenkt gaat er veel koolzuur verloren en krijg je plat bier en dat vindt niemand lekker.

5. Koop goed bier

Een dooddoener en toch de beste tip: prijs staat in veel gevallen voor kwaliteit. De aandacht waarmee bier gebrouwen is, de productietijd, de kwaliteit van de ingrediënten en de gebruikte hoeveelheden maken mooie producten duurder.

Het voordeel bij bier is dat dit prijsverschil maar om één of twee euro gaat! Voor dit geld ga je van een generiek pils of goedkoop blond bier naar een bier van een onafhankelijke kleine brouwerij. Vaak veel lekkerder!