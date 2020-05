Recept van de week: Lelijke asperges

Schillen en in stukjes snijden. Kook ze in water en laat ze uitlekken. Ik ga het jullie gemakkelijk maken vandaag, wat je wel kant en klaar mag kopen is quichedeeg. Of hartige taartendeeg. Of je neemt bladerdeeg maar dat is ook wel een beetje gek. Rol uit in een rijkelijk beboterde quichevorm. Heb je de oven al op 200 °C staan? Goed zo. Klop eieren, room, kaas, peper, zout en nootmuskaat door elkaar. En nu, heel, heel belangrijk. In wat boter fruit je zonder dat er maar een kleurtje aankomt een ragfijn gesneden uitje. Commissaris Maigret raakte eens een beetje verliefd op andere dame dan mevrouw Maigret. Tot hij haar uitjes zag snijden. Nee, dat deed mevrouw Maigret veel en veel mooier. De liefde blies zichzelf uit. Zo belangrijk is het goed snijden en vervolgens goed fruiten van ui.

Meng ui en asperge met het ei, schenk in de beklede vorm en bak 45 minuten. Met een alcoholvrije IPA van Bavaria in de tuin. Het kan niet veel beter!

Nodig voor een quiche:

• 1 pak quichedeeg

• 500 gr b-keuze asperges

• 4 eieren

• 2 ½ dl slagroom

• 3 eetl geraspte oude

Goudse kaas

• peper en zout

• nootmuskaat

• 1 klein gesnipperd uitje

• klontje boter.