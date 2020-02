Zo voorkom je vergeling van wit textiel

Gebruik van parfums, lotions en medicijnen kan vergeling van textiel veroorzaken. Ook transpiratie kan gele vlekken maken in lichte kledingstukken of kussens. Vaak is zulke vergeling nog terug te draaien door het textiel te weken in water met zuurstofbleekmiddel (Oxi-middel).

Vergeling kan tevens ontstaan door veroudering van vezels, bijvoorbeeld door langdurige blootstelling aan hitte of licht. Denk aan gordijnen die (deels) in de zon hebben gehangen of een kledingstuk dat lang in de kast heeft gelegen. Zulke vergeling is niet ongedaan te maken omdat de vezels diep zijn aangetast en de kleur er letterlijk is uitgebleekt.

Textiel kan na verloop van tijd verkleuren door industriële toevoegingen zoals wasmiddelen en wasverzachters.

Vergeling kan ook het gevolg zijn van een reactie van textiel op het verpakkingsmateriaal. Het textiel verkleurt dan door de fenolen (organische verbindingen) in de verpakking.

Bekijk ook: Zo onderhoud je een steelstofzuiger

Bekijk ook: Zó kom je af van vlekken in leer