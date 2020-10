’Opeens lag dat jongetje op de bodem van het zwembad’

Mooiste reis

„De afgelopen jaren zijn we in totaal in zo’n 80 landen geweest. Elk werelddeel heeft wonderschone landen en streken. Zoals Afrikaanse landen als Zimbabwe, Namibië, Kenia, Tanzania en Madagaskar met hun wildsoorten en uitgestrekte landschappen. We hebben er ons hart verloren.”

Onvergetelijk

„Peru, vorig jaar augustus. Daar maakten we met onze kinderen en kleinkinderen een rondreis met als hoogtepunt Machu Picchu, de Inca-hoofdstad van weleer, een wereldwonder. Daar met je hele gezin op de top staan is heel bijzonder en ook emotioneel.”

Gekste stad

„Jaipur in India. Op straat een gekkenhuis! Duizenden mensen met karren, wagens met metershoge lading en zwaarbeladen olifanten krioelen door elkaar. Een geschreeuw en getoeter: ongelooflijk.”

Opgelicht

„Na een lunch in het centrum van Bahrein wilden we met een taxi terug naar de cruiseterminal. Wij vertrouwden het niet. Uiteindelijk kwamen we op een afgelegen industrieterrein uit. Daar moesten we de driedubbele ritprijs betalen. Niet gedaan. We werden vreselijk uitgescholden. Na lang zoeken bracht een politieagent ons naar de cruiseterminal. Nog net op tijd.”

Drama

„In Namibië logeerden we in een hotel vlak bij de hoofdstad Windhoek met een klein zwembad waar ook locals zwommen. Plotseling zag ik een jongetje op de bodem liggen. Wij doken direct in het water en pasten mond-op-mondbeademing toe. Na een paar minuten keek hij vreemd rond, ging staan en rende weg. We hebben hem niet meer teruggezien.”

Vreemd voedsel

„Bij de Victoria Falls in Zimbabwe aten we wormen in The Boma Restaurant en kregen een certificaat als bewijs.”

Souvenir

„Overal maak ik een foto die een duidelijke weergave van het betreffende land is. In mijn kantoor hangen er ruim zestig. Prachtige wereld!”

