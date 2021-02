Doe mee met Zamarra’s schoonmaakchallenge!

Volgende week maandag starten we hier op de website en op ons Facebook- en Instagramaccount met Zamarra’s schoonmaakchallenge. Elke ochtend vertelt Zamarra Kok wat de schoonmaakklus van die dag is en kun je de vorderingen van andere lezers volgen.

Wat voor opdrachten kun je zoal verwachten? „Niet de standaard schoonmaakklusjes”, belooft Zamarra. „Ik roep dus bijvoorbeeld niet op om je vloerkleed te stofzuigen, maar om het kleed eens lekker om te keren en er met een mattenklopper tegenaan te slaan. Van die dingen die veel mensen vergeten te doen. Net zoals de bovenkant van de keukenkastjes schoonmaken.”

Zamarra’s challenge is een moderne variant van de grote voorjaarsschoonmaak. „Die hielden we in Nederland vroeger massaal: dan zetten de vrouwen alle ramen open en gingen de meubels de tuin in om alles goed aan te kunnen pakken. Zo’n grote schoonmaak zien we tegenwoordig niet meer, maar met mijn challenge daag ik iedereen uit om zo aan het einde van de winter de boel weer eens lekker op te frissen.”

Want volgens de huishoudexpert heeft ons huis wel wat extra liefde en aandacht verdiend. „We zitten al zo lang met z’n allen hutjemutje thuis! Ons huis heeft daar zonder dat we het doorhebben flink onder te lijden”, zegt Zamarra.

„Bovendien worden veel mensen van een schoon en opgeruimd huis een stuk blijer”, vervolgt Zamarra. „En wat extra vrolijkheid kunnen we in deze coronacrisis wel gebruiken!”