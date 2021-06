Ronel-Giliam Andriessen maakt het liefst een wereldreis met de boot, ’maar Akersloot is ook prima’

Ronel-Giliam Andriessen en zijn vriendin Esther: „Het liefst een wereldreis, maar Akersloot is ook prima.” Ⓒ matty van WIJNBERGEN

Of het nu de wereld over is of op en neer naar Akersloot: Ronel-Giliam Andriessen kan na negen maanden klussen aan zijn polyester sloep Sir Mees eindelijk het water op!