Dagrecept: Asperges met garnalen en kervelboter

Ze schreef een leuk kookboek over die bijzondere groente in al zijn kleuren (Asperges, Good Cook). Haar witte asperges met kervelboter en Hollandse garnalen wilde ik u niet onthouden. Maak de kervelboter het liefst een dag van tevoren. Hak de kervel grof.

Nodig voor 4 personen:

- 500 g diepgevroren tuinbonen (ontdooid)

- 1 el zout

- 1,5 kg witte asperges (schoongemaakt)

- 250 g gekookte Hollandse garnalen

- 100 g veldsla

- 1 bosje kervel

- 250 g gezouten boter (op kamertemperatuur)

- 1 el roze peperbessen, (gekneusd)

Bereiding: Draai de boter met de gehakte kervel en roze peperbessen in de keukenmachine luchtig en romig. Rol de kruidenboter strak op in een stuk bakpapier en bewaar in een afgesloten bakje in de koelkast. Blancheer de tuinbonen in kokend water met zout in zo’n 1 tot 2 minuten gaar. De exacte tijd hangt af van de grootte van de bonen. Schep de bonen met een schuimspaan uit de pan en in een kom.

Roer er twee plakjes van de kervelboter door. Breng naar wens op smaak met een snuf zout. Kook de schoongemaakte asperges en laat ze uitlekken. Verdeel de warme asperges over vier borden. Snijd wat plakjes kervelboter en verdeel deze over de asperges of geef de boter er apart bij. Schep de garnaaltjes en tuinbonen erbij en garneer met de veldsla.