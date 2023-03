Dagrecept: Kruidige couscous met geroosterde tomaten

Je kunt rijst extra smaak geven door die te koken in bouillon of kruiden aan het water toe te voegen. Op dezelfde manier geef je ook couscous meer smaak. Normaal gesproken wel je dat in water, maar groentebouillon werkt dus ook!