Langs het IJzeren Gordijn in Duitsland: ‘Zelfs zwaaien was verboden’

De weelderige Rhön-streek oogt vanaf uitkijktoren Noahs Segel tegenwoordig idyllisch, maar werd ooit door het grimmige IJzeren Gordijn doorkruist. Ⓒ FOTO MANFRED HEMPE

Het prikkeldraadhek is van een onthutsende eenvoud en staat in een onschuldig groen landschap, maar wie erheen loopt, wandelt over aarde waaraan bloed kleeft. Een reis langs het IJzeren Gordijn dat Duitsland en Europa na de Tweede Wereldoorlog tot dertig jaar geleden splitste en met een simpel boerenhek begon.