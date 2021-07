Er is dus he-le-maal niets Frans aan french fries

Van de patat-of friet-discussie blijven we even ver: vandaag 13 juli is het in elk geval in Amerika frietdag. French Fries Day, om precies te zijn. Een dag waarop de Amerikanen de o zo geliefde aardappelvariatie viert.

Terwijl de naam een Franse oorsprong doet vermoeden, en het feit dat het in the States een heuse dag is weer een Amerikaanse, kunnen we het ontstaan herleiden naar dichterbij huis: België.

Verschillen

Het verhaal is niet geverifieerd, maar het schijnt dat de inwoners van het zuiden van België kleine vissen frituurden en gesneden aardappelen gebruikten bij gebrek aan vis. Vandaar wellicht hun afmetingen, al blijft het gissen. Al liggen de verschillen tussen alle soorten frieten wel in die dikte: friet kan gesneden worden in verschillende diktes vanaf 1,5 mm (zeer dun) tot 20 mm (dik).

Franse pommes frites heeft ongeveer dezelfde dikte als de friet in Nederland en België. Daarnaast is er ook nog zoiets als pommes pont-neuf (Pont Neuf-aardappelen) van 2 cm dik. De pommes allumettes (luciferaardappelen) en pommes pailles (stroaardappelen)worden heel dun gesneden en eenmalig gebakken, waar de meeste friet eerst op een lagere temperatuur wordt voorgebakken.

Overigens zou, om een verhoogd risico op obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten te voorkomen, volgens ene Dr. Rimm een hoeveelheid van welgeteld zes (!) frietjes op het bord voldoende moeten zijn. Hij pleit voor een salade en zes frietjes, in plaats van het volgeplempte bakje in de fastfoodketens. Zes!