Oproep: zijn vakantievriendschappen blijvend?

Vrienden voor het leven, of in ieder geval voor even: op vakantie kun je zomaar andere vakantiegangers tegenkomen met wie het dusdanig klikt dat er een vriendschap ontstaat. Die band kan eindigen zodra de koffer van de band wordt gehaald op Schiphol. Hij kan ook voortduren, tot aan nieuwe gezamenlijke vakanties aan toe.

VRIJ is benieuwd: heeft u vriendschappen opgedaan tijdens uw vakantie? Zo ja, waar was het en hoe ontstond de vriendschap? Wat was er zo bijzonder aan? Of ging u een vakantie lang intensief met mensen om, om er vervolgens genoeg nooit meer iets van te horen? En wat vond u daarvan? Zijn er wellicht oude vakantievrienden met wie u weer in contact wil komen?

We horen het graag via [email protected]. Een bloemlezing van de reacties wordt gepubliceerd in het eerstvolgende magazine.