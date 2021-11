Zo stel je de ideale borrelplank samen

Iets kruidigs

De perfecte borrelplank op pakjesavond is er een met de smaak van kruidnoten, vinden wij. Dat hoeven niet per se kruidnoten te zijn. Wat dacht je bijvoorbeeld van kruidkoek? Die kun je beleggen met hartige en zoete dingen, denk bijvoorbeeld aan appelstroop en kaas.

Iets hartigs

Op de meeste borrelplakken ligt minstens één vorm van kaas en vlees. Goede (gedroogde) ham is altijd een veilige keuze, maar je zou ook voor bijvoorbeeld droge worst kunnen gaan, waarvan je dunne plakjes snijdt op de plank zelf.

Qua kaas zijn de mogelijkheden eindeloos. Wil je echt in de sinterklaassferen blijven, bestel dan een kaas-letter (weer eens wat anders dan een chocoladeletter) of leg zelf wat blokjes kaas in een mooie S-vorm.

Iets zoets

Iets hartigs gaat vooral goed samen met een subtiele tegenhanger, bijvoorbeeld in de vorm van gebakken dadels met spek en geitenkaas.

Andere opties: een kant-en-klaar ‘vijgenbrood‘ van gedroogde vijgen en noten, stukjes chocoladefudge met seasalt flakes óf zelfs crackertjes met speculoospasta. Of wat dacht je van een goeie ouwe banketletter?

Iets zouts

Iets zoets gaat op z’n beurt weer goed samen met iets zouts. Dat kan heel simpel, bijvoorbeeld in de vorm van zoutjes of gezouten noten die je gewoon in de supermarkt haalt (of bij een goede kaas- en notenboer).

Liever iets originelers? Serveer eens zoute popcorn bij je borrelplank.

Iets krokants

Popcorn geeft natuurlijk al een lekkere bite, maar we willen de krokante toevoeging aan je borrelplank tóch ook nog even apart uitlichten. Want kruidkoek, kaas en droge worst zijn allemaal leuk en aardig, maar ze missen net dat krokantje waar we naar op zoek zijn.

Die vinden we wel in bijvoorbeeld geroosterde noten, die je zelf op smaak kunt brengen. Dat kan met kruiden als rozemarijn. Of ga voor geroosterde cashewnoten met sambal. Heb je meteen ook een beetje pit op je borrelplank!

Iets fris

Een goede borrelplank voor sinterklaasavond is niet compleet zonder iets fris. Traditioneel zijn dat vaak druiven, maar je kunt ook voor schijfjes appel gaan. Of stukjes sinaasappel, lekker bij de kruidkoek.