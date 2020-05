Een tipi-bed van opa

„Mijn vader Ruud heeft gouden handjes”, vertelt Dyantha den Dulk-Bruinsma uit Zoetermeer. „Hij heeft in ons huis onder meer de badkamer, toilet en de zolder met vliering allemaal verbouwd.”

Maar het meest trots is opa Ruud op zijn twee kleinzoons, met wie hij graag ravot. „Voor onze zoon Julian van zes jaar heeft mijn vader een halve hoogslaper van 90 bij 200 cm gemaakt, met ledverlichting in de treden van de trap en eronder een bureau. Maar ook nog een kledingkast, radiatorombouw en stoel gemaakt van steigerhout.”

De werkwijze volgt meestal hetzelfde stramien. Dochter Dyantha schetst een idee, haar vader Ruud bereidt alles optimaal voor en zet het in elkaar, en haar echtgenoot René werkt het geheel af. „Julian slaapt als sinds hij tweeënhalf jaar is, in dat mooie grote bed.” Ook kleinzoon Daivey van bijna vier kreeg een origineel zelfgemaakt bed. „Hij kreeg een peuterbed in tipi-stijl, van 70 bij 140 cm. Met een bureauplank eronder om aan te spelen, verlichting en een boekenkast in dezelfde stijl.”

Grote kans dat de kleinzoons later net zo handig zullen zijn als hun grootvader. „Waarschijnlijk wel, ze helpen hun opa nu al graag bij het klussen”, lacht Dyantha.

Heeft u ook een bijzonder klusobject dat u graag wil showen? Stuur een mail naar [email protected].