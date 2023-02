Premium Het beste van De Telegraaf

Aanval op linieschip startschot Rampjaar en oorlog met Engeland en Frankrijk. Waardoor zonk rijkbeladen Klein Hollandia in maart 1672 naar bodem Kanaal?

Door Luuk Smit Kopieer naar clipboard

In een van de bronzen kanonnen van de ’Klein Hollandia’ op de zeebodem huist een een zeepaling. Ⓒ FOTO: ©Nautical Archaeology Society / James Clark

Britse archeologen maakten het onlangs bekend: het onbekende wrak voor de kust van Sussex is het 17e-eeuwse Nederlandse schip Klein Hollandia. In samenwerking met Nederlandse collega’s wisten ze het schip te identificeren. Maar wat voor vaartuig was het en waarom zonk het op die plek?