Reisjournalist Sander (52) heeft inpakken ’geperfectioneerd’: dit is zijn geheim

„Ik zeg weleens dat ik de enige reisjournalist ben die niet van reizen houdt. Een grap natuurlijk, maar er zit een kern van waarheid in. Ik reis om mooie verhalen te kunnen schrijven en daarvoor hoef je niet naar de andere kant van de wereld.

Achttien jaar lang heb ik als een kip zonder kop rondgevlogen. Ik heb meer dan genoeg uitstoot op m’n geweten en vlieg nu alleen nog als het echt niet anders kan. Meestal pak ik de trein.

Dat bevalt zo goed dat ik er een boek over heb geschreven: Tussen de rails, over de 35 mooiste treinreizen van Europa dat in oktober uitkomt.

Over het algemeen gesproken ben ik de helft van het jaar op reis. Vaak korte trips van een paar weken. De enige keerzijde daarvan is dat ik geen hond kan nemen. Verder zie ik vooral voordelen. Wanneer ik thuis ben, ben ik namelijk hartstikke flexibel. Ik heb geen partner om rekening mee te houden, maar als vrienden bellen om even naar het terras te gaan, kan ik bijna altijd.

Rolkoffer

Reizen doe ik met een rolkoffer. Dat vind ik overzichtelijker en comfortabeler dan een backpack. Omdat ik mijn bagage bij me houd in plaats van die in te checken, neem ik ’licht’ pakken nog serieuzer. Overstappen en stations zonder liften of roltrappen zijn irritant met een te zware koffer. Verder heb ik altijd een rugzakje bij me met alle essentiële spullen. Reisdocumenten, en kopietjes daarvan, maar ook apparatuur om mijn werk te kunnen uitvoeren. Als ik die kwijtraak, loop ik inkomsten mis.

Door de jaren heen heb ik inpakken geperfectioneerd, al is het volgens mij geen hogere wiskunde. Zo pak ik mijn koffer nooit in op de dag van vertrek, want dan vergeet ik altijd wel iets. Kleding rol ik op. Dat zorgt voor minder kreukels en is ruimtebesparend.

Als ik wat langer wegga, neem ik kleding mee voor de helft van de reis. Halverwege plan ik een rustdag in om alles te wassen. Vroeger nam ik nog weleens ’voor het geval dat-dingen’ als een poncho, paraplu en een reiswaterkoker mee.

Daar begin ik niet meer aan. Het neemt alleen maar ruimte in en ik heb ze nog nooit nodig gehad. Hetzelfde geldt voor douchegel en shampoo. Die hebben ze in bijna elk hotel. Mocht het er een keer niet zijn, dan is er vast een winkel in de buurt.

Toiletrol

Als ik die rugzak met essentiële dingen maar heb, maak ik me verder niet zo’n zorgen. Oh, en ik neem altijd een wc-rol mee! Onmisbaar als je met de trein reist, vooral met de nachttrein. Aan het begin van de avond hangt er nog een rol, maar die is snel op en wordt vrijwel nooit aangevuld. Zet die maar op het lijstje met essentiële items!”