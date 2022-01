Costa Rica is momenteel hot (en dat snappen wij)

Wie naar Costa Rica afreist kan zich verzekeren van één ding: hij of zij wordt begroet en uitgezwaaid met een warm ‘Pura Vida’. De woorden worden gebruikt zoals wij hallo en dag roepen. Terwijl het eigenlijk geen zegswijze is, maar een levenswijze. Het staat voor de manier waarop de Costa Ricanen in het leven staan: genieten, zoveel mogelijk uit het leven halen, zich geen zorgen maken om nietszeggende dingen en leven met respect voor elkaar en vooral natuur. Lekker leven is de leus hier.

Bekijk ook: Liefdevol Brazilië

Toegegeven, met deze uitleg klinkt Pura Vida als een goede reclameleus. Hij wordt dan ook kwistig gebruikt op merchandising (sokken met Pura Vida erop, iemand?), maar na een week in het land is de conclusie dat haar bewoners inderdaad zoveel mogelijk genieten en uit het leven halen. En als gast van een land met die leus kun je niets anders dan hetzelfde doen. Drie scènes die het Pura Vida-gevoel ten volle illustreren.

SCÈNE 1: DOBBEREN IN DE INFINITY POOL

Een magisch gevoel maakt van ons meester wanneer we in het zwembad van Lagarta Lodge in Nosara Beach dobberen (zie foto boven). Uitzicht over in de verte de zee en onder en naast ons het groen van het regenwoud, de mangrove en de daar tussendoor kronkelende rivier. Achter ons eveneens bos, waarin de apen en leguanen hun weg weten te vinden naar de balkons van de ruime kamers. Het zal niet de eerste keer zijn dat de natuur als wekker dient. Zoals de grote leguaan die op het dunne dak van de lodge in Buena Vista del Rincon scharrelt en het nodige lawaai maakt. Of het gebrul van de apen en wolven uit de bossen en de vallei.

Het uitzetten van de babyschildpadden op het strand van hotel Tambor Tropical, dat zo tropisch is als het klinkt, is vooral een wake-up call. Gered omdat de aangetaste natuur met al haar bedreigingen de ouders van de kleintjes heeft weggepakt, zorgen toegewijde vrijwilligers voor hun redding. Eenmaal sterk genoeg wacht terugkeer naar zee. Dat is nog hard werken, want net op weg schuift een golf hen weer terug het strand op.

Milieuvriendelijk

Hard, inderdaad, maar nog lang niet zo hard als het besef wat wij mensen de natuur eigenlijk allemaal aandoen. Ook dat is iets waarin Costa Rica zich onderscheidt: het is een van de landen in Midden-Amerika dat het meest begaan is met het milieu. Zonnepanelen, recycling, subsidies en speciale projecten: het land doet er alles aan om het ook zo mooi te houden. Voor mens én dier. Zo zit er bijvoorbeeld ook een stop op de groei van het toerisme. Geen 20 procent, zoals met dank aan haar populariteit wel mogelijk zou kunnen zijn, maar maximaal 6.

Die toeristen waaieren uit op de vele stranden van Costa Rica. Wij hadden het geluk in het laagseizoen de verlaten stranden Carrillo, Sámara en Nosara ook daadwerkelijk verlaten aan te treffen. Het zachte witte strand met links een omgevallen palmboom, rechts… helemaal niets. Goed, ook dat zal in het hoogseizoen ongetwijfeld anders zijn, maar voor nu verbazen we ons over het feit dat alle stranden die het land telt publiekelijk toegankelijk en toch totaal verlaten zijn. Het gevoel van alleen op de wereld zijn past dan ook helemaal in de Pura Vida-lifestyle.

SCÈNE 2: AAPJES KIJKEN IN DE HOTPOOL

Zie het voor je: een aantal op verschillende levels gelegen natuurlijke warmwaterbaden, verwarmd door de Rincon de la Vieja-vulkaan-activiteit. De grote bron meet 42 graden, de baden eromheen iets kouder. We hebben net de natuurlijke modder die ons járen jonger zou maken (uh-huh) met koud water (!) van ons afgespoeld en dobberen nu met een welverdiend biertje in een vrijwel verlaten resort. Overigens een unicum: in het hoogseizoen is het hier aanzienlijk drukker, iets om rekening mee te houden voor bij het boeken.

"Het gevoel van alleen op de wereld zijn past helemaal in de Pura Vida-lifestyle"

Met nog wat van de crèmekleurige modder in het haar kijken we loom naar de lucht waarin de wolken van de net gevallen tropische regenbui, het regenseizoen loopt van mei tot november, nog hangen. Tot de bladeren van de bomen ineens beginnen te bewegen. Hoog boven ons zien we vanuit de bebossing een witschouderkapucijnaapje over de tak klimmen.

Voor we het weten ontvouwt zich boven ons een natuurlijke act waar menig circus jaloers op zou zijn: een tiental kleine apen zweeft van tak tot tak. De een vastberaden en daadkrachtig, de ander weifelend vanwege het kleintje op haar rug. Dan weer moedigen we aan, dan weer kijken we in stilte naar dit voor ons wonder der natuur. Genieten van de kleine dingen hoort bij Pura Vida? Check.

Flora & fauna

Tijdens onze reis zullen we veel apen tegenkomen, waarvan van de vier soorten die Costa Rica telt de brulapen en zwarthandslingerapen de meest geziene zijn. Sowieso is Costa Rica ultiem voor liefhebbers van wildlife. Zo leven er zo’n duizend soort vlinders. De bekendste, de azuurblauwe Blue Morpho, spotten we een aantal keer, bijvoorbeeld op weg naar de Rincòn de la Vieja vulkaan, een ongeveer uur durende wandeltocht door het woud en langs bubbelende, stomende en typisch geurende vulkanische modderbaden.

Bekijk ook: In het land van koningin Máxima

Of tijdens de boottrip door het mangrovebos in Puntaneras. Eerder spotten we de nodige kaaimannen in Palo Verde. De op het eerste gezicht lome maar levensgevaarlijke dieren lagen te dutten of zonnen aan de wal van de 144 kilometer door Costa Rica slingerende Tempisque rivier. Onze zoektocht naar de toekan, een van de 900 verschillende vogels die het land telt, en de luiaard blijft helaas zonder resultaat, maar dat mag het Pura Vida-gevoel niet onderdrukken.

SCĖNE 3: ONTROERENDE ZONSONDERGANG

Uurtje of 5, de El Mirador Bar bij de lodges van het natuurpark. De bij het park horende bar is een kleine klim, waarna je vervolgens weids over het Cañas Dulces District uitkijkt. De zon, die maakt dat het in november met gemak nog 30 graden kan worden, daalt langzaam achter de berg die scherp aftekent. Daarvoor bomen, groene weides en links en rechts wat watertjes. De lucht kleurt in pasteltinten van oranje naar roze naar geel, als een ingetogen lichtshow van de natuur.

Als Pura Vida staat voor zoveel mogelijk genieten van de kleine dingen, staan we hier met z’n allen wel een potje keihard het levensmotto van het land uit te voeren. We proberen woorden te vinden die omschrijven wat we zojuist hebben gezien, toch handig als je de lezers hierover wilt vertellen. Onbeschrijfelijk komt voorbij, maar magisch dekt de lading toch het beste.

Bekijk ook: Terug naar het Curaçao van 20 jaar geleden

Er vallen tijdens deze reis bijzonder weinig stiltes in de groep, maar deze zonsondergang krijgt ons stil. En al zouden we praten, onze gesprekken zouden verstomd worden door het gehuil van de grote roedel wilde honden in de verte, die kennelijk in de verte in het Nationaal Park Rincon de la vieja zitten en de omgeving lijken te domineren.

"Als Pura Vida staat voor zoveel mogelijk genieten van de kleine dingen, staan we hier met z’n allen dat wel een potje keihard uit te voeren"

Daar is inderdaad het nodige non-verbale geweld voor nodig: het als UNESCO-werelderfgoed aangemerkte Nationaal Park Rincon de la vieja meet namelijk 143 vierkante kilometer. Het telt negen kraters en hoogtepunt is de Santa Maria-vulkaan met haar 1916 meter hoogte, die voor het laatst in 2017 uitbarstte. Ongeveer een kwart van Costa Rica is beschermd nationaal park of ander beschermd gebied. Andere aan te raden nationale parken voor op de lijst zijn Manuel Antonio; klein, maar populair (en dus toeristisch), Monteverde met haar nevelwoud en het ongerepte Corcovado.

Voor nu stemmen wij ons uitermate tevreden met ons weidse uitzicht over het Nationaal Park Rincon de la vieja. Tijdens deze reis ontdekken we vooral het Pacifische gebied, we laten ons vertellen dat het Caribische gedeelte een meer Jamaicaanse sfeer (denk reggae-muziek en de bijbehorende laidback-instelling) kent, met hogere luchtvochtigheid, omdat er meer regen valt.

We eindigen onze reis met een duik in het heldere water dat met enige kracht van de waterval dendert. Als bij puur toeval en vooral veel geluk hebben we de waterbron helemaal voor onszelf. In het lauwe water overdenken we wat we de afgelopen dagen hebben ervaren: vriendelijke bewoners die natuur en goed doen hoog in het vaandel hebben staan. Natuurlijke circusacts en lichtshows, stilmakende zonsondergangen en unieke hotels met weidse uitzichten. Maar bovenal de diversiteit van de natuur, met haar groene bossen, modderpoelen, vulkanen en ongerepte stranden. Als je hiér niet ultiem kunt genieten, vergeet het dan maar. Pura Vida? Ja!

KLM vliegt naar Costa Rica op de vliegvelden San José (ongeveer 11 uur) en Liberia (half uurtje verder). Terug vanuit Liberia is er altijd een tussenstop in San José. Je betaalt er met de Costa Ricaanse colon of met dollars. Meer informatie: www.visitcostarica.com.