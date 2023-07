Zoveel push-ups zou je volgens onderzoekers dagelijks moeten doen

Dat is die dagelijkse inspanning van een paar minuten dus dubbel en dwars waard. Je hoeft er trouwens niet eens voor naar de sportschool want push-ups kun je overal uitvoeren, zoals thuis op de vloer of buiten in het park. Bijkomend voordeel: het is een simpele oefening waar je geen fitnessattributen voor nodig hebt.

Onderzoek

Een groep onderzoekers van de Harvard-universiteit liet voor een nieuwe studie een aantal mannen van middelbare leeftijd elke dag flink zweten. Niet een paar dagen, maar tien jaar lang. De uitkomst was duidelijk: actieve mannen van middelbare leeftijd die dagelijks meer dan veertig push-ups doen, lopen 96 procent minder kans op hartziekten dan mannen waarbij de teller niet verder komt dan tien push-ups.

Het gaat zelfs zo ver dat dagelijks meer dan veertig keer opdrukken het risico op hart- en vaatziekten sterker verlaagt (voor mannen van middelbare leeftijd) dan cardiotrainingen op de loopband.

Oefenen

Lukt het je niet (meteen) om veertig push-ups te doen? Dan is er geen mand overboord. Train je nooit je bovenlichaam, dan is veertig keer opdrukken waarschijnlijk niet iets dat zomaar lukt. Zelfs niet als je behoorlijk sportief bent en meerdere keren per week hardloopt of fietst. Dit zijn namelijk geen sporten waarmee je actief je borstspieren traint.

Hoe dan ook; dagelijks veertig push-ups zal voor de leek in het begin lastig zijn, maar vooruitgang is snel geboekt. Al gaat dit waarschijnlijk wel gepaard met forse spierpijn in het begin. Alle begin is moeilijk, maar houd vol!