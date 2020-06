Recept van de dag: Rucola met aardbeien

Eten met 30 graden buiten, en dan mag ik het oplossen? Nee, nee, nee, niet voor de duizendste keer koude tomatensoep met watermeloen. Er zit niets anders op, een geheim wapen dat ik de afgelopen jaren verborgen heb weten te houden. Helaas, hete tijden, hete maatregelen. Jullie weten het, heet buiten, heet binnen, echt het werkt.

Rucola, ik hoop zo dat je een paar planten in de tuin hebt. Aardbeien? Je weet vast wel een mooi adres. Basilicum, een goede vriend van aardbeien. En natuurlijk een stevige scheut groene tabasco, een must.

Mooi. Haal de rucola even door ijskoud water. Schudt uit en verdeel over een groot bord. Dan de aardbeien, kroontjes er af en doorsnijden. Leg tussen de rucola. Vervolgens de basilicum erover scheuren. Lekkere kleine reepjes. Leg hier en daar een walnoot. En een beetje ragfijn gesneden rode peper.

Maak de dressing door balsamicoazijn, sinaasappelsap, suiker, walnoot of groene olijfolie te mengen met zout en peper. Goed schudden. Maak je het een half uurtje eerder dan kan het nog even in de koelkast. Mooi, schenk de dressing over de salade. Geef er dun gesneden zuurdesem stokbrood bij met een jonge frisse geitenkaas. Koel!!

Nodig voor twee tot drie personen:

• 400 g aardbeien,

gehalveerd

• 100 g rucola

• 12 blaadjes basilicum, gescheurd

• 1 eetl gepelde walnoten

• 1 theel rode peper,

gesneden

Voor de dressing:

• 2 eetl balsamicoazijn

• 4 eetl sinaasappelsap

• 1 theel groene tabasco

• 1 snufje suiker

• 2 eetl walnootolie

• zout, peper