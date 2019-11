Bezoekers van de dierentuin hebben de hele vorige week onder het motto ’Bye bye Bei Bei’ afscheid kunnen nemen van de panda. Er werden bamboekoekjes voor de panda’s geserveerd en de Chinese ambassade zorgde voor verse dumplings voor de bezoekers.

China heeft bij het uitlenen van de aaibare bamboe-eters de voorwaarde gesteld dat eventueel nageslacht terug moet als de leeftijd van vier jaar bereikt is. Bei Bei’s oudere zuster Bao Bao en en broer Tian Shan werden respectievelijk in 2017 en 2010 al teruggehaald.

Bei Bei, wiens naam vrij vertaald ’kostbare schat’ betekent, werd op 22 augusus 2015 in de dierentuin in Wahington geboren. Hij kwam er roze, kaal en blind ter wereld, niet groter dan een pakje boter. Nu weegt hij 120 kilo.

Transport

Het transport van de zwart-witte puber heeft nog heel wat voeten in de aarde. Geen economy class voor Bei Bei, het dier reist per privé-jet met in zijn krat de ultieme panda-snacks, 65 kilo bamboe, 1 kilo wortels en gekookte zoete aardappelen. De panda zal bovendien vergezeld worden van zijn eigen privé-arts, dierentuindokter Don Neiffer, en pandaverzorgster Laurie Thompson.

Thompson zorgt als sinds zijn geboorte voor Bei Bei. Volgens haar is het dier onafhankelijk, relaxed, zeer slim, zeer goed trainbaar, maar soms ronduit stout. Zo stapelde hij op een gegeven moment zijn speeltjes op om zo op het hek van zijn verblijf te kunnen klimmen. „We waren stomverbaasd dat hij slim genoeg was om dat te doen”, vertelt Thomson. „Nu kunnen we erom lachen”. Ze gaat zijn Chinese oppassers wel waarschuwen voor zijn onvermoede klimcapaciteiten.

Fokprogramma

Bei Bei zal in China gaan wonen in het Bifengxia Pandareservaat, dat gerund wordt door het Nationle Onderzoekscentrum voor de Reuzenpanda. Zodra hij seksueel volwassen is zal hij ingezet worden in het Chinese nationale fokprogramma voor panda’s.