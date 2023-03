Trend op TikTok: verven met een aardappel

Heb je zin om een saaie muur in huis op te leuken, maar zie je het niet zitten om de hele wand te behangen of te verven? TikTokkers adviseren om in dat geval de muur te versieren met accenten.

Interieurblogger @indie.boho.nest deelde onlangs op TikTok hoe je op een makkelijke manier een muur kunt aanpakken door hem als het ware te bestempelen. Het enige dat je daarvoor nodig hebt is (uiteraard) verf en... een aardappel!

In de video legt de blogger uit hoe ze te werk gaat. De klus is supersimpel: je neemt een aardappel en snijdt die in partjes. Dip de stukken in de verf om ze vervolgens op de muur te drukken. Je bepaalt natuurlijk zelf hoe vaak je stempelt en wat voor patroon je daarbij wil creëren.

Het moet je smaak zijn, maar de TikTokker krijgt veel positieve reacties op haar post. Er zijn bovendien veel mensen die zich door haar laten inspireren.

Zo heeft ene Abbey Sherwood de truc ook gedaan. Zij is razend enthousiast over het resultaat. Abbey’s video gaat viraal en is zo’n 3 miljoen keer bekeken en 250.000 keer geliket.