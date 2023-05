Premium Het beste van De Telegraaf

Mijn garage Vincent (70) bouwde zijn eigen Flyer-kitcar: ’Gewoon durven en doen’

Door Arno Lingerak

Vincent Honings bouwde zijn eigen kitcar: „Rijden met de Flyer is een beleving”.

Vincent Honings zag een stukje over De Flyer in De Telegraaf staan en was verkocht. Hij rijdt inmiddels rond in zijn zelfgebouwde exemplaar.