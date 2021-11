Dagrecept: lekkere ouderwetse snert van oma

Hoewel erwtensoep en snert vaak door elkaar worden gebruikt, is er wel verschil; in snert (oorspronkelijk een woord uit het Fries) zit ook varkensvlees, spek en je gebruikt botten. Ik kreeg hem vroeger overigens met rundvlees, we aten geen varken thuis. Maar ook die was heerlijk!

Deze is van oma Jetty uit Amsterdam en staat in het boek Oma’s soep van Irene Fritschy (Uitgeverij Becht). Doe het water in een soeppan en voeg het katenspek, de karbonade en spliterwten toe. Breng langzaam aan de kook, schep de schuimlaag van het oppervlak en doe het deksel erop.

Laat ongeveer 1 uur koken tot de spliterwten uit elkaar beginnen te vallen. Voeg dan de groenten en bouillonblokjes toe. Haal de karbonade eruit, laat even afkoelen, pluk het vlees van de botten en doe terug in de pan. Deksel erop, een halfuur pruttelen en af en toe roeren. Haal het spek eruit, snijd klein en voeg weer toe. Roer de selderij erdoor en breng verder op smaak. Natuurlijk kan er eventueel rookworst in.

Nodig voor 4 personen:

- 1 prei (in ringen)

- 1 winterpeen (in blokjes)

- 150 g knolselderij (geschild en in stukjes)

- 1,5 liter water

- 2 groentebouillonblokjes

- 5 takjes selderij (gehakt)

- 100 g gerookt katenspek (aan één stuk)

- 200 g varkenskarbonade

- 400 g spliterwten

- 2 uien (gesnipperd)

- zout en peper

- 1 grote aardappel (in stukken)