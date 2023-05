Een blik openen zonder blikopener? Zo doe je dat

1. Met een lepel

Veruit de meest veilige methode om een blik te openen zonder blikopener is met behulp van een metalen lepel. Je hebt er weliswaar een beetje geduld voor nodig maar de kans dat je jezelf bezeert is dan weer minimaal. De truc is hier om je lepel niet aan het ‘handvat’ vast te houden, maar aan het ‘kommetje’ waarmee je eten opschept.

Houd dit in je handpalm en grijp vast met vier vingers: het topje van de wijsvinger rust op het punt tussen kom en handgreep en je pink zit in de ronding van de kom. Doe dit op zo’n manier dat je een stabiele grip hebt over de lepel.

Wrijf daarna krachtig met de punt van de metalen lepel op de rand van het blik. Je doel is om het metaal te verdunnen, na enige tijd zul je zien dat dit lukt. Na een paar minuten ontstaan een gat. Werk op deze manier verder, tot de opening groot genoeg is om het blik verder open te wrikken.

2. Een blik openen met een mes

Voorzichtigheid geboden! Wil je een blik proberen te openen met een mes, gebruik dan de ‘hak’ van een koksmes (het deel dat zich het dichtst bij het handvat bevindt) alsof het een ouderwetse blikopener is. De punt van je mes hoef je dus in feite niet te gebruiken. Verder zijn dit de stappen:

Houd het handvat van je mes stevig vast.

Plaats de achterste hoek van het mes rechtop langs de binnenrand van het blik.

Duw de hak van je mes naar beneden en probeer het blik voorzichtig te perforeren. Het mes een beetje schuin houden helpt (beeld je in dat het het mesje van een blikopener is).

Blijf dit doen totdat je opening groot genoeg is om het blik verder open te wrikken.

Heb je geen koksmes met een geschikte hak? De punt van een zakmes gebruiken kan ook.

3. Met een steen

Heb je geen van bovenstaande tools tot je beschikking? In principe zou je een blik moeten kunnen openen met ieder object met een ruw oppervlak, zoals een steen. In dat geval komt het erop neer dat je het ruwe oppervlak net zo lang op de bovenkant van je blik schuurt tot het gaat breken. Brute kracht en geduld zijn hier sleutelwoorden.