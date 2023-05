Meer Griekse stranden worden rolstoelvriendelijk(er)

Dat betekent dat meer Griekse stranden rolstoeltoegankelijk worden. Stranden krijgen onder meer op afstand bedienbare hellingbanen en aangepaste toiletten. Ook komen er verrijdbare kleedkamers, draagbare sanitaire voorzieningen en meer rolstoeltoegankelijke parkeerplaatsen. Een speciaal systeem moet ervoor zorgen dat rolstoelen via een platform in het water kunnen worden gezakt. Rolstoelgebruikers kunnen via een leuning onder begeleiding het water in.

Het doel is om 287 stranden in het hele land rolstoelvriendelijker te maken. Tot nu toe is dat al op zo’n 140 stranden gelukt, zo meldt de Greek Reporter.

Vassilis Kikilias, de Griekse minister van Toerisme, noemt de toegang tot de zee een mensenrecht. „Mensen met een handicap of beperkte mobiliteit moeten de kans krijgen om deel te nemen aan strandactivtiteiten met familie en vrienden. Dat is goed voor hun fysieke en mentale gezondheid.”

Een interactieve kaart met Griekse stranden die onderdeel zijn van dit project is hier te vinden.