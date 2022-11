Van koukleum naar koufanaat

De afgelopen jaren werden we, mede met ’dank’ aan Wim Hof, platgegooid met koud water-therapie, van winterzwemmen tot koud douchen tot ijsbad aan toe. Ook Lydia ten Napel waagde de sprong en trotseerde de kou: „Als huisarts vond ik de koudetraingen, zoals bijvoorbeeld het ijsbad, nog een beetje een vage hoek.”

Toch werd ze nieuwsgierig. Haar man Olaf ten Napel had al eerder kennisgemaakt met winterzwemmen. Hij kreeg er energie van en begon met zwemmen in de zwemvijver die ze in hun vorige huis hadden aangelegd. Een vereiste van Lydia daarbij was dat er een warmtepomp zou worden geïnstalleerd, zodat het water minimaal 25 graden zou zijn. Toch overtuigde Olaf Lydia om ook een koude duik te nemen. „Tot mijn verbazing werd ik er blij van en kreeg ik er een fijn en fris gevoel door”.

Weg hier!

Ze verdiepte zich in de onderzoeken die ernaar waren gedaan en volgde zelf een koud weekend-seminar, inclusief ijsbad met water onder de vier graden Celsius. Haar eerste gedachte toen ze het ijsbad zag: “Ik moet hier weg. Automatisch deed ik drie stappen achteruit”.

Na een ademhalingssessie en een goede warming up was het moment daar. „De kou was overweldigend en het deed zelfs een beetje pijn. Toch had ik mijn ademhaling snel onder controle en ik zei tegen mezelf: ‘Ik kan dit.’”

Het stel dook in de wereld van de kou en volgde diverse trainingen. Inmiddels hebben ze er zelfs hun werk van gemaakt. Op hun boerderij geven ze met hun bedrijf Dip & Joy workshops waarbij gezondheid centraal staat. Deelnemers gaan onder meer het ijsbad in, met Lydia als arts en Olaf als mentale coach aan hun zijde.

Verslavend

„Jaren geleden had ik me als koukleum nooit kunnen voorstellen dat ik in koudetrainingen mijn passie zou vinden.” Ze merkte dat ze de lekkere stofjes die vrijkomen graag opnieuw wilde ervaren. De kou kan om die reden ook verslavend zijn. „Het is daarom belangrijk om goed te doseren: we adviseren niet meer dan drie keer in de week een ijsbad. Mildere vormen van koude training zoals koud afdouchen kunnen wel regelmatig”, vertelt Lydia.

Los daarvan kent koudetraining meer – fysieke en mentale - gezondsheidsvoordelen, zo weet ze uit diverse onderzoeken: „Kou verlaagt het risico op hart- en vaatziekten en suikerziekten. Als je kou opzoekt, wordt je eigen kacheltje geactiveerd, waardoor je lichaam opnieuw leert om jezelf warm te houden. Mensen die kou gebruiken, verlagen het ziekteverzuim op de werkvloer en daarnaast wordt de stressbestendigheid groter. Ook komen er stofjes vrij die depressie en somberheid tegengaan.”

Wel zijn er een aantal grenzen: „Bij zwangere vrouwen, mensen met epilepsie, een hoge bloeddruk of mensen die al hart- en vaatproblemen hebben wordt het afgeraden. Bij medische indicaties kan je overleggen met je huisarts.”

Korte broek in de winter

Langzaam voelde de voormalige koukleum een verschil in haar eigen lichaam. „Hiervoor zat ik met drie dekentjes en een kopje thee op de bank nog steeds te bibberen. Nu krijg ik energie van kou. Ik merk zelfs dat ik het bijna nooit meer koud heb.”

Inmiddels doucht Lydia dagelijks koud af en op de fiets naar de sportschool draagt ze enkel een korte broek en een hemdje, óók in de winter. Ook dit is namelijk ook een vorm van koudetraining, al stapt ze ook nog zelf met regelmaat in het ijsbad. „Ik had zelf nooit voor mogelijk gehouden dat ik van kou zou gaan houden. Ik hoop dat nu meer mensen te laten ervaren. Het liefst wil ik mijn eigen dochters ook nog verleiden.”

En voor de koukleumen onder ons: „Je kunt veel meer dan je zelf denkt, stap uit je comfort zone!”