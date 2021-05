Dé manier om bleekselderij langer vers te houden

Probeer bleekselderij altijd in zijn geheel te bewaren. Mocht dat niet lukken, omdat je voor een recept maar een paar stengels nodig hebt, snijd die er dan af en houd de rest van de stengels samen.

De overgebleven bleekselderij wikkel je vervolgens in aluminiumfolie (of milieuvriendelijker: een bijenwasdoek) en bewaar je in de groentelade van je koelkast. Op deze manier kun je bleekselderij wel twee tot vier weken behouden.

Toch stengels afgesneden?

Heb je losse stengels bleekselderij die je wil bewaren? Doe ze zo snel mogelijk in een afgesloten bakje in de koelkast. Het is slim om hiermee niet langer dan een paar dagen te wachten.

Kweken

Wist je dat je bleekselderij heel makkelijk zelf kunt kweken?

Snijd het onderste stukje van de bleekselderij af en zet dit rechtop in een klein schaaltje met lauwwarm water, ongeveer een week lang. Ververs het water om de paar dagen.

De buitenste bladeren van de selderijwortel drogen langzaam uit, maar als het goed is worden de gele blaadjes die in de kern van de selderij zitten, groener en groter.

Plant het stukje wortel na een week in een bakje met potgrond en zet het plantje in de vensterbank, maar niet in de volle zon.

Geef het om de andere dag water door de grond wat nat te maken en zodra het plantje boven de grond steekt, kun je het ook een beetje water geven door met een plantenspuit de bladeren nat te maken.

Als het goed is heb je na een week al een redelijk groot plantje. Pot de selderij eventueel over in een grote pot wanneer het plantje te groot wordt.