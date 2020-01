Jake Dyson werpt nieuw licht op toekomst

De Engelse industrieel ontwerper presenteerde in designstad Milaan de Dyson Lightcycle Morph-lamp. De lamp is er in bureaulamp- en vloer-variant en geeft op ieder moment van de dag het licht met de juiste kleurtemperatuur, omdat hij weet waar hij zich op deze aardbol bevindt. Daarnaast claimt Dyson dat de lamp, dankzij zijn innovatieve heatpipe-technologie, een leven lang meegaat.

Dyson tijdens de onthulling in mistig en donker Milaan : ,,Onze ingenieurs en neurowetenschappers ontwikkelden in Engeland een lamp die natuurlijk daglicht volgt en op intelligente wijze transformeert voor diverse doeleinden, waardoor je het juiste licht op het juiste moment hebt, precies waar nodig.”

Kleurtemperatuur

Met de lamp word je ontspannen wakker dankzij een kunstmatige zonsopgang, studeer je in krachtig licht of sluit je de dag af met sfeerverlichting. Met behulp van daylight tracking en drie warme en drie koele LED’s past de lamp continu de kleurtemperatuur en helderheid aan in relatie tot lokaal daglicht, waardoor je het juiste licht voor de tijd van de dag hebt.

De app op je telefoon zorgt er via gps-bepaling voor dat de lamp de kleurtemperatuur heeft die overeenkomt met die van het natuurlijke licht op jouw locatie. Ⓒ Foto: Dyson

Daarbij heb je wel je telefoon nodig met daarop de Dyson Link-app die de lamp dankzij gps precies laat weten waar hij staat. Handmatig dimmen kan ook met door je vinger over de lamp te vegen. Je kunt vier verschillende types licht in een ruimte creëren, zoals indirect, taak-, accent- of sfeerlicht. De lamp kan voor twintig verschillende lichtinstellingen geprogrammeerd worden, afhankelijk van de taak of stemming.

65 plus

De lamp kent ook een zogenoemde docking-stand. Dankzij sterke magneten klampt de lamp zich vast aan de stang die op zijn beurt een rustgevende, oranje gloed te uitstraalt dankzij filters. De lamp creëert licht tot de warmste lichtniveaus, waardoor zelfs kaarslicht wordt nagebootst.

Ook met de ouder wordende mens is rekening gehouden. Een 65-jarige heeft tot vier keer meer licht nodig dan een 20-jarige. Dankzij een leeftijd-aanpassingsfunctie in de app corrigeert de Lightcycle Morph-lamp de helderheid gebaseerd op de leeftijd die is ingevoerd. Hoe ouder de gebruiker is hoe helderder het licht is. Dan is het maar te hopen dat er in huis niet al te grote leeftijdsverschillen zijn…

De intelligente optische kop produceert een gelijkmatige verdeling van hoogwaardig, krachtig licht met een lage flikkerscore. Veel flikkeringen kunnen vermoeidheid veroorzaken. De precisiestand zorgt er voor dat de lamp een kleurweergave-index van 90 of meer heeft (op een schaal van 100).

Jake Dyson op het podium in Milaan tussen zijn nieuwste lampen. Ⓒ Foto: Lenno van Dekken

Dit betekent dat de kleuren er nagenoeg uitzien zoals bij daglicht of het licht in bijvoorbeeld een minder verlicht restaurant of theater. Bij fijn tekenen, make-up aanbrengen of schilderen zie je de kleuren die een ander later ook ziet.

Levenslang

Naast innovatieve beheersing van de kleurtemperatuur van de lamp is er nog een ander interessant aspect: de levensduur. Dyson claimt dat de lamp een leven lang mee gaat. Dus nooit vervangen hoeft te worden.

De Lightcycle Morph-lamp. Van eerste idee tot finaal product. Ⓒ Foto: Lenno van Dekken

,,Dankzij door ons ontwikkelde heatpipe-technologie trekt warmte weg van de LED’s voor een energievrije koeling. Hierdoor blijft de lichtkwaliteit van de lamp 60 jaar lang behouden. De ontwikkeling van de technologie die in Lightcycle Morph-lamp zit heeft ons 5 tot 6 jaar gekost. De vandaag gepresenteerde vormfactor hebben we in een jaar ontwikkeld”, aldus Jake Dyson, die met zijn nieuwe producten letterlijk en figuurlijk een nieuw licht op de toekomst schijnt.

Zo ziet de Lightcycle Morph-lamp er van binnen uit. De heatpipe is duidelijk zichtbaar. Ⓒ Foto: Lenno van Dekken

Goedkoop zijn de innovatieve producten van Dyson traditiegetrouw niet. Bijzonder en baanbrekend wel. De Dyson Lightcycle Morp-bureaulamp is verkrijgbaar voor €549,- en de vloerlamp voor €749.