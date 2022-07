Wereld Chocoladedag: bestaat er eigenlijk zoiets als gezonde chocolade?

Binnen chocolade kennen we drie hoofdsoorten: puur, melk en wit. Het ingrediënt dat een ‘gezonde’ touch aan het snoepgoed geeft is cacao. In melk en pure chocolade vormt dit dan ook een belangrijk deel van de basis. In witte chocolade vind je het niet terug; daarom heeft het ook geen donkere kleur. Deze vorm bestaat uit cacaoboter, suiker en melkpoeder. Melkchocolade bevat zowel cacao als melkpoeder en ligt daarom in het midden tussen puur en wit; de verhouding tussen cacao en cacaoboter is meestal gelijk en ligt rond de 25 procent. Pure chocolade bevat de meeste cacao bevat en is daarmee de gezondste optie van de drie.

Flavo-wattes?

Hoewel we chocolade vooral zien als snoepgoed, wordt er toch ook beweerd dat een hele pure variant gezondheidsvoordelen op kan leveren. Dat heeft te maken met het hoge gehalte antioxidanten zoals flavonoïden, dat in bepaalde cacaosoorten zit. Deze zouden gezondheidsvoordelen opleveren, bijvoorbeeld het verlagen van de bloeddruk. Traditionele cacao bevat tussen de 0,5 en 1 procent flavonoïden. Fabrikanten mogen hun chocolade niet zomaar als gezond bestempelen; ze moeten kunnen aantonen dat er gebruik is gemaakt van cacao met een hoog percentage aan flavonoïden. Deze chocolade moet minimaal 7,5 procent flavonoïden bevatten en een goedgekeurde gezondheidsclaim hebben van de Europese Commissie. Er bestaat een soort dat voldoende flavonoïden bevat om de elasticiteit van de bloedvaten goed te houden; iets dat bijdraagt aan een goede bloedcirculatie.

Nuance

Toch werd het in de 17e eeuw wel gezien als een gezondheidsmiddel: het was bij de apotheker te vinden als medicijn om het lichaam te versterken en sensueel te stimuleren. Nog langer geleden, in de tijd van de Mayacultuur, werd cacao zelfs als heilig goed beschouwd. Dit heeft weer alles te maken met die antioxidanten zoals flavonoïden in de cacaopoeder.

Liesbeth Smit, voedingswetenschapper, nuanceert: “Er zijn studies gedaan naar de voordelige effecten van cacao op de bloeddruk en hart- en vaatziekten, alleen wordt tijdens deze onderzoeken chocolade gebruikt met een hoog percentage antioxidanten. Dit soort chocoladerepen koop je niet gewoon in de supermarkt. Met cacao zelf is niks mis, maar het is juist het cacaopoeder dat de flavonoïden bevat. Hebben we het over chocolade, dan is daar altijd suiker en cacaoboter (verzadigd vet) aan toegevoegd.”

Niet (echt) gezond, wel gelukkig

Een schrale troost: we schijnen er in ieder geval wel gelukkig van te worden. Onderzoekers van de Duitse Maarten Luther-Universiteit en het Max Rubner-Institut hebben aangetoond dat pure chocolade, cacaobonen-, boter- en poeder een bron van vitamine D2 zijn. Zeker in de wintermaanden kan dit ons extra goed doen, omdat we dan vanwege het gebrek aan zonlicht vaak een vitamine D-tekort hebben. Daarnaast bevat chocolade een stofje waardoor de hersenen endorfine aanmaken, een van de belangrijkste gelukshormonen. Zie, en zo is chocolade toch nog een béétje gezond.