Tuinvraag: Welke planten zijn giftig voor mijn hond?

Om in de natuur te overleven, moeten planten soms sterker zijn dan dieren. Dat doen ze door gif aan te maken en bij gevaar af te geven. Gif dat gevaarlijk voor onze trouwe viervoeters kan zijn. Zo is de dieffenbachia met haar patroonblad een aanwinst in de tuin, maar de zeer giftige plant veroorzaakt bij inname krampen en zwelling van keel en tong.

Ook met de oleander is het oppassen geblazen: die kan voor maag- en hartproblemen en te lage bloeddruk zorgen. De rododendron is gevaarlijk voor nieren en kan stuiptrekkingen, verlamming en erger tot gevolg hebben. Ook de begonia, hortensia, buxus en blauwe monnikskap zien er prachtig uit, maar zijn funest voor de maag van hond en kat. Let verder op dat uw hond niet in het tuinafval gaat snuffelen.

Online zijn er lijstjes te vinden met gevaarlijke planten voor huisdieren.

