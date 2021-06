Dit mag nooit meer weg: uitzonderlijk bereisde lamp

De ouders van Henk Luijters kochten dit lampje in 1938 op de pasar/markt in Medan (Indonesië). Als Henk ernaar kijkt, moet hij altijd denken aan de vele omzwervingen die het heeft gemaakt.

„Tijdens de Japanse bezetting verstopten mijn ouders het. Nadat we na drie jaar internering heelhuids het Jappenkamp konden verlaten, hebben mijn ouders het lampje een mooi plekje in ons nieuwe huis in Soerabaja gegeven.”

Als kind zie je de schoonheid er niet van, weet Henk. „Ik vond het maar een gek ding. Mijn ouders hadden een geheel andere kijk op dat stukje Indische kunstnijverheid.”

„In ons nieuwe huis in Bandung kreeg het lampje een opvallende plek. 's Avonds na zonsondergang werden alle lampen ontstoken en natuurlijk ook dit exemplaar. De betoverende lichtstralen die het verspreidde, gleden langs de witte muur.”

Tijdens de verlofperiode van vader vertrok het hele gezin naar Nederland; het lampje bleef achter in Bandung maar na terugkomst werd het met veel liefde opgepoetst.

„Toen Nederlands-Indië te onveilig voor ons werd, zijn we voorgoed naar Nederland verhuisd. Het lampje en nog wat andere spullen gingen mee.”

Eerst woonden we voorlopig bij familie in Nijkerk waar deze bijzondere lichtbron weer werd opgehangen en later in Den Haag.”

„Ook Voorburg, Grave en Zeeland komen in de omzwervingen voor. „Nu hangt het in ons appartement in Uden. Mijn vrouw Selma en ik genieten elke avond van dit uitzonderlijk mooie voorwerp dat zo'n enorme reis achter de rug heeft.”